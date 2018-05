L'Inter scesa in campo contro il Sassuolo ha dato l'idea di essere troppo rilassata. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ai nerazzurri sia mancata la ferocia necessaria per una gara decisiva come quella di ieri sera.



“Sarà stata anche una semifinale, come aveva detto il tecnico, però il clima è più da gita al parco: pubblico felice già prima di iniziare, giocatori nerazzurri con i figli in braccio; padri sorridenti che non danno l’idea di ferocia, forse per non rovinare le foto che le consorti scattano da bordo campo. E poi manovre rallentate come se fosse piovuta resina sul prato. L’emblema della rilassatezza è in tutta la scena dell’1-0, nata già da una palla persa a destra e proseguita peggio: fallo di Brozovic al limite dell’area evitabile, barriera che si apre saltando perché si aspetta una parabola di Politano, invece per arrivare a quota 10 in campionato, l’attaccante calcia basso sotto le suole. Ogni segnale va considerato e la rete almeno fa scuotere l’Inter ma anche Consigli. Il portiere toglie in seguito a Candreva, Rafinha, Eder e soprattutto Icardi l’urlo dell’esultanza. Non sono soltanto però prodigi, Icardi che si divora cinque occasioni, riesce spesso a centrare il portiere, anziché superarlo”.