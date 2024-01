Inter macchina da gol, ma Sanchez e Arnautovic sono due casi: dal mercato può arrivare una sola risposta

Gianluca Minchiotti

Con 44 gol l'Inter ha il miglior attacco della Serie A, oltre ad avere anche la miglior difesa, con 9 reti subite. Ci sarebbe da dormire sonni tranquilli per Simone Inzaghi, eppure almeno un paio di situazioni sono da monitorare con attenzione. Perché se è vero che Lautaro Martinez (16 gol in 17 partite in Serie A, più 2 reti in Champions) è una macchina da gol perfetta, e se è vero che Marcus Thuram (7 gol in 19 partite in campionato, più una rete in Champions) è la sorpresa più bella della prima parte della stagione, ci sono poi Alexis Sanchez e Marko Arnautovic a rappresentare due casi critici.



SANCHEZ E ARNAUTOVIC - Da parte di entrambi, l'Inter ha bisogno di una seconda parte di stagione di un segno diverso rispetto a quanto il cileno e l'austriaco hanno mostrato da agosto a oggi. Partiamo dai dati: 8 partite e nessun gol in Serie A, e 2 gol in Champions, per Sanchez; 13 presenze e 1 gol in campionato, più 1 gol in Champions, per Arnautovic. In totale, abbiamo un bilancio di 31 partite (fra campionato e coppe) e 4 gol in due. Un po' poco per il terzo e quarto attaccante della rosa di una squadra come l'Inter.



IL MERCATO - La domanda ora è se possano arrivare soluzioni dal mercato, e la risposta è che difficilmente potranno arrivare, comunque senza escludere del tutto delle sorprese. Arnautovic è in prestito dal Bologna con diritto e obbligo di riscatto (a 10 milioni, se si verificheranno le condizioni), una formula che di fatto ne impedisce movimenti in uscita. Al classe 1989 non resta che rimboccarsi le maniche, per evitare il ripetersi di prestazioni non all'altezza, come quella con il Verona. Per quanto riguarda Sanchez, nonostante l'invito a cambiare aria proveniente dal connazionale Vidal, il cileno non sembra avere intenzione di prendere in considerazione offerte, come quelle ricevute dall'Arabia. Un eventuale cambiamento di scenario sul fronte Sanchez potrebbe fornire all'Inter l'unico spiraglio per operare in entrata sul fronte degli attaccanti, solo nel caso in cui fosse Sanchez a liberare uno slot.