A margine della vittoria contro lo Slavia Praga in Youth League l'allenatore dell'Inter Primavera, Armando Madonna ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti.



CRESCERE - "Dobbiamo pensare a crescere bene. L'inizio della partita di Pescara è stata da presuntuosi, ma oggi poteva finire con più gol. I ragazzi oggi ci hanno messo determinazione e quindi sono arrivati i gol".



ESPOSITO - "Esposito è un 2002, per noi in questo momento è un valore aggiunto. Al di là dei gol e della prestazione, l'importante è che scenda in campo con la voglia di migliorarsi. Sa che il mister Conte ci guarda spesso".



LE PUNTE - "Non c'era nessun problema: sono contento di lui come degli altri attaccanti. Oggi Vergani ha fatto una grande partita di sacrificio, di lotta... Sta crescendo".