Attraverso un comunicato ufficiale, l'Inter ha annunciato un'iniziativa particolare per il 112° compleanno: "Sono in vendita da oggi le maglie celebrative realizzate per festeggiare insieme a tutti i tifosi il 112° anniversario del Club. Su store.inter.it e presso l’Inter Store Milano, in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) si potranno acquistare i pezzi unici di questa speciale limited edition: 112 maglie Home Authentic con la patch Serie A, un ricamo in oro posizionato tra i loghi Nike e Inter riportante la numerazione 1/112 e la firma di mister Antonio Conte in oro. A rendere ancora più unici i pezzi della collezione creata per celebrare il Club, una teca in legno e plexiglas realizzata ad hoc con incisioni dedicate sui materiali che riportano la numerazione da 1 a 112. Sul retro un certificato di autenticità e alcuni tra gli scatti più belli della stagione dei nerazzurri oltre a tutti gli autografi dei giocatori".