L'Inter, in campionato, contro la Lazio, scenderà in campo con una maglia celebrativa per il capodanno cinese: le maglie vedranno i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero e saranno indossate dalla squadra nerazzurra nella partita tra Inter e Lazio.