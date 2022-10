Per capire il momento che sta attraversando Romelu Lukaku basta dare un'occhiata ai numeri:. Il dato è subito da aggiornare però, perché l'ex Chelsea non sarà a disposizione neanche per la gara contro la Salernitana in programma domenica alle 12.30. L'ultima volta che Lukaku ha visto il campo era il 26 agosto, all'Olimpico contro la Lazio in cui la squadra di Inzaghi ha perso 1-3. Poco più di un'ora per Romelu, poi: il nulla. Da parte della società filtra prudenza massima sulle sue condizioni, all'inizio della prossima settimana svolgerà nuovi esami per capire se sarà in condizione per andare almeno in panchina nella trasferta di Firenze sabato 22. Se non dovesse farcela, potrebbe rientrare per la gara di Champions contro il Viktoria Plzen il 26 ottobre. Due mesi esatti dall'ultima partita, 60 giorni senza Romelu.- Sembra passata una vita da quando il belga segnava e sorrideva con la maglia dell'Inter sotto la gestione Antonio Conte. 64 gol in due anni e neanche l'ombra di un infortunio. Qualche problemino muscolare, certo, ma. Negli ultimi due anni invece ha fatto il pieno in infermeria: tante partite saltate e quella certezza sulla sua forma fisica che all'alba dei 30 anni rischia di non avere più.- Il cartellino di Lukaku è ancora del Chelsea, che in estate l'ha girato in prestito all'Inter per 8 milioni più bonus e nel frattempo ha dato il benservito a Tuchel, col quale il giocatore non aveva un gran rapporto.; i rapporti tra i due club sono buoni, a fine stagioni ci saranno nuovi contatti per trovare una soluzione. Inzaghi però spera di riabbracciarlo il prima possibile: 11 partite senza Lukaku, l'Inter in attesa del suo bomber.