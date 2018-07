Contro il Sion è stata soprattutto la corsia laterale di destra a deludere le aspettative. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come Dalbert e Politano, entrambi sostituito, abbiano reso al di sotto della sufficienza.



“Finisce male il secondo test in Svizzera dell’inter, battuta 2-0 dal Sion che domenica debutta in campionato contro il Lugano. E, come se non bastasse, Nainggolan è uscito dopo 24 minuti per un affaticamento del quadricipite della coscia sinistra. Sarà stato forse per il gran caldo, fatto sta che la squadra di Spalletti, lenta nella manovra, impacciata e ben poco brillante, ha concesso troppo agli avversari che nel primo tempo oltre al gol di testa di Neitzke, su uscita a vuoto di Padelli, hanno colpito un palo con Carlitos e impegnato il portiere interista in almeno un paio di parate non facili. Male in particolare la catena di destra con Dalbert e Politano, che hanno commesso parecchi errori: Spalletti li ha sostituiti all’ inizio del secondo tempo, che l’inter però ha giocato ancora peggio del primo. E negli ultimi 30 minuti, poco prima del secondo gol di Baltazar, si è rivisto Mauro Icardi che non ha ricevuto un solo pallone giocabile visto che i ritmi si sono ulteriormente abbassati. Prossimo test amichevole per l’inter sabato sera (20.15) a Pisa con lo Zenit di San Pietroburgo”.