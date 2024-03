Inter: maledizione spagnola, il dato

L'Inter non è riuscita a mantenere il vantaggio acquisito nella gara di andata; infatti nel ritorno degli ottavi di finale è arrivata la sconfitta contro l'Atletico Madrid dopo i calci di rigore(2-1 al 90' con le reti di Di Marco, Griezmann e Depay) che è costata l'eliminazione dalla Champions League ai ragazzi di Simone Inzaghi. Non è la prima volta però i che i nerazzurri vengono eliminati da una squadra spagnola nella fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea



I PRECEDENTI- Infatti l'Inter non ha superato il turno tre delle ultime quattro volte in cui hanno sfidato una squadra spagnola in una partita delle fasi ad eliminazione diretta di Champions League .Precedentemente l'eliminazione arrivò prima per mano del Villarreal ai quarti di finale nel 2006 e poi per mano del Valencia negli ottavi di finale dell'anno successivo(OptaPaolo)