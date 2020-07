, vince, domina e forse per la prima volta dalla ripartenza del campionato convince al 100% nel corso di tutti i 90 minuti. Il 6-0 ottenuto contro il Brescia promuove a pieni voti l'intera rosa con un unico neo, un unico non tanto bocciato, quanto rimandato all'esame successivo.non è riuscito ad iscriversi alla festa del gol, ma almeno per ora, i discorsi legati al suo futuro e la corte del Barcellona non sono una variabile da prendere in considerazione., frettoloso nelle scelte al punto da divorarsi un paio di occasioni da gol che, va detto, era comunque stato bravo a costruirsi. Lo scatto e la rapidità nel primo passo mancano e la difficoltà nel concretizzare i lanci verticali al cospetto del giovanissimo Papetti ne sono la prova.parlando a fine partita aveva ribadito che:Sicuramente in un match come questo meritava di fare un gol per le occasioni create e avere una soddisfazione personale. Ma io sono tranquillo, so che abbiamo da fare questo mini-torneo egeneralizzata per tutti i componenti della rosa, ma indirizzata, ovviamente verso Lautaro Martinez. Le critiche per le difficoltà iniziali coincise con le voci di mercato legate alnon possono che essere lasciate alle spalleNon c'è stata alcuna accelerata, né è in previsione una nuova proposta per Il Toro dalla Catalogna al punto che in casa Inter stanno lentamente scemando gli interessi per eventuali sostituti.E l'Inter ha immensamente bisogno di lui, del vero Lautaro, quello che fino a gennaio era stato un trascinatore, ma che da allora si è un po' fermato.