L’Inter è certa di avere Alex Sanchez a disposizione solo fino al 5 agosto, ovvero fino al match con il Getafe. Per il resto dell’Europa League, infatti, non c’è ancora l’accordo con il Manchester United, che teme di ritrovarselo di fronte nella competizione. Potrà avvenire solo in finale e, proprio sfruttando questa circostanza, l’Inter vuole proporre una sorta di indennizzo ai Red Devils: vi paghiamo solo se ci incrociamo. Poi ci sarà anche l’altra trattativa, quella per averlo anche nella prossima stagione. Come si legge sul Corriere dello Sport, l’Inter spinge per un prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre lo United prende in considerazione solo la cessione a titolo definitivo. Fondamentale, comunque, che Sanchez accetti di tagliarsi e spalmare il suo ingaggio monstre da 13 milioni netti più bonus.