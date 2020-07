La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Difficile che la prima idea dei nerazzurri, quella di chiedere un’altra annata di prestito, trovi risposte positive da Manchester. I Red Devils hanno bisogno di monetizzare per arrivare a Sancho (Borussia Dortmund) e soprattutto non possono permettersi di pagare ancora lo stipendio del cileno (in questa stagione si sono “accollati” 7 dei 12 milioni di stipendio). Più probabile che si cerchi un accordo su una cessione definitiva, anche se lo United parte da quotazioni alte, superiori ai 20 milioni di euro. Per arrivare al matrimonio l’Inter dovrà fare uno “sforzo” economico e dovrà impostarlo in fretta (le prime pedine sono già state mosse) per non rischiare di essere bruciata da altri potenziali acquirenti: una cessione “altrove” toglierebbe Sanchez all’Inter anche per le eventuali Final Eight europee. A Manchester potrebbero avere lo stesso interesse a chiudere prima possibile, mentre Alexis, da parte sua, non può semplicemente stare ad aspettare. In caso di accordo fra i club bisognerà rivedere e spalmare il suo ingaggio.