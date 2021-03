Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato dei calciatori dell'Inter da lui convocati, Bastoni, Sensi e Barella.



"Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà, mi sembra che siano liberi avendo sentito che gli altri nazionali sono già partiti. Stiamo aspettando di vedere cosa succederà coi nostri, se saranno disponibili tra oggi e mercoledì. La situazione mi preoccupa perché mi spiacerebbe non averli qua, però siamo fiduciosi. Ho convocato tanti giocatori perché non sapevamo che situazione avremmo trovato. Abbiamo qualche difficoltà per il centrale, perché forse andrà a casa Bryan Cristante e aspettiamo di capire cosa succederà con gli interisti".