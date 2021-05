L'eventuale cessione di Hakimi al PSG, potrebbe consentire all'Inter di non sacrificare anche Lautaro Martinez. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Avviso alle grandi potenze del calcio europeo. Se qualcuno pensasse di provare a sfruttare il momento delicato dell’Inter, è pregato di cambiare indirizzo. Perché con le future cessioni – già ben instradate – di Hakimi al Psg e Joao Mario allo Sporting, l’Inter si è assicurata un tesoretto niente male per far respirare le casse del club. Tradotto: con i circa settanta milioni in arrivo nelle prossime settimane, il club nerazzurro si è messo al riparo da eventuali proposte al ribasso per i suoi gioielli. Certo, in fondo tutti hanno una targhetta con un prezzo attaccato, ma la strategia adesso può cambiare. Marotta e Ausilio ascolteranno tutte le offerte che arriveranno, ma non saranno “costretti” a sedersi al tavolo della trattativa, se non per una proposta da capogiro”.