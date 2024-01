Inter, mani su Taremi: doppietta in Coppa d'Asia

Mehdi Taremi si sblocca in Coppa d'Asia. Dopo essere andato in bianco nei successi con Palestina e Hong Kong, il nazionale dell'Iran segna la doppietta decisiva nella terza partita del girone vinta 2-1 contro gli Emirati Arabi Uniti. Entrambi i suoi gol arrivano su assist di Sardar Azmoun, in forza alla Roma. E la Serie A italiana è anche nel destino dell'attaccante del Porto, in scadenza di contratto a giugno e destinato a svincolarsi a parametro zero.



VERSO MILANO - L'Inter è da tempo sulle tracce di Taremi e negli ultimi contatti tra le parti si è avvicinata ulteriormente al calciatore. Per lui, 32 anni il prossimo 18 luglio, è pronto un contratto triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti nerazzurri sono ottimisti, ma non vogliono sbilanciarsi troppo finché non ci sarà la firma. Perché le sorprese sul mercato sono sempre dietro l'angolo. Basti pensare a un altro giocatore che era in scadenza di contratto a giugno: il difensore portoghese Tiago Djalò, appena trasferitosi dal Lille alla Juventus dopo essere stato a lungo inseguito dall'Inter. Nello scorso mercato estivo anche lo stesso Taremi era a un passo dal Milan, ma poi l'affare non è andato in porto.