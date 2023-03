Intervistato da fcinter1908.it, l’ex attaccante, Massimo Marazzina, ha espresso la propria opinione in merito a Simone Inzaghi e Romelu Lukaku.



Condividi le critiche ricevute da Inzaghi? Legheresti la sua permanenza in base a come finirà questa stagione?

"Inzaghi è forse più criticato di Biden in America... (ride, ndr) I giudizi si danno alla fine, non può essere passato da allenatore bravo a pazzo scatenato. Poi è chiaro che le vittorie pesano e uno viene giudicato in base a quello. Puoi cambiare allenatore, va bene, ma poi devi anche trovarne uno migliore: cambiare tanto per cambiare non serve. Inzaghi è bravo, e poi non dimentichiamo che ha ancora un anno di contratto, e questo potrebbe influire".



Confermeresti Lukaku se ce ne fosse la possibilità?

"Il suo problema è che ha avuto degli infortuni abbastanza pesanti, poi è stato un anno particolare, con il Mondiale di mezzo. Bisogna vedere come sta lui. Io un'altra chance gliela darei: quest'anno si è svalutato, se lui venisse incontro alle esigenze societarie perchè no? All'Inter ha fatto bene, ci sta puntare ancora su di lui, io uno come lui in rosa lo vorrei. Se si mette a posto ti ritrovi l'anno prossimo con un giocatore che i suoi gol li ha sempre fatti. Se non lo tieni chi ti rimane? Ne dovresti prendere due poi. Se le parti si vengono incontro e si trova un accordo io lo terrei".