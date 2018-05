Marcelino Garcia Toral, allenatore del Valencia, parla a Onda Cero di Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo, il primo in Spagna in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, il secondo in nerazzurro con la sessa formula. Queste le parole del tecnico dei Taronges: "Kondogbia? Se non è fatto, possiamo considerarlo tale. Cancelo? Sul suo futuro non sapremo nulla fino al 31 maggio. Se l'Inter non eserciterà l'opzione per l'acquisto, tornerà qui al Valencia".



SU MURILLO - "Con lui non è successo nulla. Ha dovuto subire un intervento chirurgico, e da qual momento ha vissuto momenti alterni come sensazioni. Pensiamo che il prossimo anno non avrà alcun tipo di problema. Per me è strano, perché esistono difensori centrali di livello inferiore a lui".