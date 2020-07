Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha espresso la propria opinione in merito all'episodio che ha generato molte polemiche: il fallo di Kolarov su Lautaro, che l'arbitro, dopo essere andato al VAR, ha decido di non fischiare.



“Non lo so. Non so se questo è fallo. Era a 50 metri dalla porta, non mi sembra uno scandalo non fischiarlo”.