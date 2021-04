Numeri da urlo, per l'Inter di Conte. La squadra nerazzurra, capolista in Serie A, può diventare campione d'Italia già questo weekend, con la concatenazione dei risultati giusti, e nel frattempo continua a scrivere record. Con la squadra e con i singoli.



RECORDI DI SQUADRA - L'Inter, infatti, ha vinto 13 incontri consecutivi di fila, in casa, in Serie A. E' solo la seconda volta nella storia nerazzurra che questo accade: in precedenza ci era riuscita nel maggio del 2011, quando in panchina si alternarono Rafa Benitez e Leonardo, con un ciclo aperto il 28 novembre contro il Parma, vittoria per 5-2, dallo spagnolo, e chiuso con il 3-1 al Catania dal brasiliano.



RECORD DEL SINGOLO - Nei singoli, invece, brilla Achraf Hakimi, il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dell'Inter. Arrivato dal Real Madrid dopo il biennio al Borussia Dortmund, il marocchino è, insieme a Gosens, l'unico difensore nei top 5 campionato europei ad aver confezionato 6 assist e ad aver realizzato 6 gol. L'Inter vede lo scudetto. E continua a scrivere la propria storia.