Inter, Maresca conferma la trattativa per Sensi: 'Mi piace molto, ma prima dobbiamo vendere'

Redazione CM

L'Inter e il Leicester stanno lavorando da qualche giorno alla cessione in Inghilterra del centrocampista centrale italiano Stefano Sensi. Il classe 1995 è ai margini della rosa di Simone Inzaghi ed è in scadenza di contratto a fine stagione con i nerazzurri che però, per poterlo liberare e per risparmiare 6 mesi del suo ingaggio da 2 milioni annui netti, stanno chiedendo proprio 2 milioni di euro di conguaglio economico. Che il giocatore piaccia alle Foxes è cosa nota, ma è stato proprio Enzo Maresca, in conferenza stampa, a confermare e frenare al tempo stesso l'affare.





SENSI MI PIACE MOLTO - "Parlando di mercato, ho sempre detto la stessa cosa: quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto".



DOBBIAMO VENDERE - "Ora tuttavia non possiamo fare nulla, dobbiamo prima vendere per poter poi fare qualcosa. L’unica cosa che so è che non possiamo spendere soldi, probabilmente a causa della retrocessione. Negli ultimi due o tre anni il club ha avuto delle perdite. Quando retrocedi è difficile a livello finanziario perché devi ricostruire, anche se abbiamo ceduto 10 o 15 giocatori”.