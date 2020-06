Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex centrocampista e adesso opinionista, Giancarlo Marocchi, esprime la sua opinione su Hakimi.



“Conte deve migliorare i tre centrali. Il marocchino è un grandissimo giocatore se non deve fare tutta la fascia. Nella Juve di Conte i tre difensori centrali si occupavano di tutta la larghezza del campo. Hakimi ha bisogno che Skriniar non abbia il braccino che ha adesso. Dovrà uscire quando l'avversario è largo, non si preoccupi di stare in braccio a de Vrij. Se i tre centrali si arrangiano, Hakimi lo vedremo spesso avanti”.