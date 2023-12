Missione a Genova per Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter si è recato allo stadio Ferraris per assistere alla partita di Serie B tra Sampdoria e Bari: per il dirigente nerazzurro la possibilità di seguire due giocatori in prestito ai blucerchiati, Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, ma anche l'opportunità di dialogare per Lucien Agoumé, seguito sia dai genovesi sia dai pugliesi.