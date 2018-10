L'Inter continua a pensare all'ormai ex-amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, per rimpolpare il proprio reparto dirigenziale per dare una svolta definitiva anche dal lato sportivo a un progetto tecnico che sta procedendo a ritmi spediti sia in campionato che in Champions League.



MAROTTA A SAN SIRO - Secondo quanto riportato da Tuttosport Marotta, che da quando ha dato l'addio alla Juventus ha fatto di Milano la propria città in cui vivere, questa sera sarà presente nelle poltroncine vip dello stadio Giuseppe Meazza e assisterà da spettatore interessato al derby Inter-Milan valido per la nona giornata di campionato.



DIPENDE ANCORA DALLA JUVE - L'Inter, e soprattutto Steven Zhang (che nel corso della prossima assemblea dei soci verrà eletto nuovo presidente al posto di Thohir) sta pensando di ricreare in nerazzurro la stessa struttura societaria che c'era in bianconero con il doppio amministratore delegato (Marotta era affiancato da Aldo Mazzia, anche lui tagliato da Agnelli) e con Marotta che affiancherebbe di fatto l'attuale ad Antonello per la parte sportiva. Progetto realizzabile? Sì, ma a patto che la Juventus non si metta di traverso. Pur avendo abbandonato la carica di ad, Marotta è ancora sotto contratto per la Juventus e dovrebbe rescindere o dire addio prima di poter firmare coi nerazzurri.