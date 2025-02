Inter, Marotta a un tifoso: "I colpi in estate? Ci vogliono i danè"

AFP via Getty Images

in partenza per Firenze, dove si porterà a termine la gara contro la Fiorentina interrotta e rinviata il 1 dicembre a causa del malore occorso al viola Edoardo Bove. Si partirà dal fallo laterale in favore della squadra gigliata al minuto 17.Alla stazione, come raccolto da FcInter1908, il presidente nerazzurroè stato salutato da alcuni tifosi, e tra un selfie e un altro uno di essi lo ha apostrofato:Marotta ha sorriso, ha preso la sua strada verso la stazione e ha risposto:

"Presidente, questa estate qualche altro bel colpo"



Marotta: "Eh… ci vogliono i danè"



pic.twitter.com/flA5e7qEFg — Amala (@AmalaTV_) February 5, 2025

L'Inter, a onor del vero, ha già piazzato nella finestra invernale il primo colpo di quella estiva: si tratta di, centrocampista croato acquistato per 14 milioni più 2 di bonus dalla Dinamo Zagabria, dove rimarrà in prestito fino a giugno. Forse anche per questo il budget estivo sarà ridotto?