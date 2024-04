Inter, Marotta: 'Abbiamo costruito un modello vincente. E ora tutti possono essere sostituiti'

L'amministratore delegato dell'Beppesi è soffermato a parlare a Dazn dopo la vittoria per 1-2 nel derby in casa del Milan che ha sancito la conquista dello Scudetto:"Vorrei dedicare il titolo a Zhang e ai nostri impeccabili tifosi, ma grazie a Inzaghi, artefice e leader di questo gruppo meraviglioso. La mia squadra, Ausilio, Zanetti, Baccin, tutti coloro che lavorano per noi e che hanno contribuito allo storico traguardo della seconda stella, qualcosa di straordinario"."L'aspetto umano è importante in qualsiasi attività lavorativa, è un piacere lavorare con Inzaghi perché si relaziona in maniera perfetta con i giocatori, li mette a loro agio, un po' amico, un po' ex collega. La mentalità vincente è arrivata subito anche ai 12 giocatori nuovi. E fatemi sottolineare anche lo zoccolo duro degli italiani".

"Ormai si va incontro al rispetto dei parametri economici e finanziari, un concetto di sostenibilità che dobbiamo perseguire, ma sono fiducioso del patrimonio umano rappresentato dai giocatori e chiunque, se qualora qualcuno dei nostri andasse via, verrebbe sostituito con dei parametri con il senso di appartenenza e cultura del lavoro. Abbiamo un modello, lo seguiremo, tutti possono essere sostituiti in caso di necessità".