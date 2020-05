L'Inter è al bivio, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri, alla ricerca di un centravanti, ne acquisteranno solo uno tra Werner e Cavani.



“L’eredità è un gioco a premi ma pure un quiz che sarà prioritario per il mercato dell’Inter. Questo un balletto che tira in ballo un Toro e un Matador, Lautaro e Cavani. Perché di questo si parla: il fascicolo aperto in casa nerazzurra che riguarda l’uruguaiano del Psg è chiaramente legato - per i parametri economici non certo leggeri dell’operazione - alla cessione di Lautaro in direzione Barcellona. Per dirla in maniera chiara: non è pensabile un’Inter che porti a casa contemporaneamente Cavani e un altro profilo di altissimo livello, uno alla Timo Werner per intendersi. O l’uno o l’altro”.