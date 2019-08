Dopo Antonio Candreva, un altro volto dell'Inter, un'altra reazione nerazzurra diventa virale. Si tratta di Beppe Marotta e della sua espressione in seguito al sorteggio del club nerazzurro, finito nel Gruppo F con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Al momento dell'abbinamento con i catalani e i tedeschi, vengono inquadrati Zhang e Zanetti seri, che non trasmettono alcuna emozione, Marotta no. Forse sperava in qualcosa di più leggero...