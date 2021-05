A margine della sfida contro il Crotone, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky e fatto chiarezza sul suo futuro.“Le sensazioni sono positive ma non abbiano ancora raggiunto nulla ed è la realtà dei fatti. Oggi bisogna superare questo ulteriore esame, determinati perché loro hanno sicuramente alte motivazioni”.“Innanzi tutto il nostro presidente è tornato approfittando di questa apparente tranquillità e stare con noi in questo momento. Ovviamente anche per affrontare alcune tematiche al tempo giusto. Ha trovato un gruppo compatto e questo è esclusivo merito di Conte”“Vincere è sempre difficile. Anche 10 anni fa partimmo in un ciclo nuovo con una società che era andata in difficoltà. Conte aveva molto del suo e anche questa volta è riuscito a valorizzare al massimo i calciatori che gli abbiamo messo a disposizione. Oggi c’è la giusta tensione che equivale a motivazione, che serve“No, sono all'Inter per volontà di Zhang e vorrei aprire un ciclo anche qui. L'anno scorso siamo arrivati in finale di EL,siamo vicini quest'anno al traguardo. Sarebbe bello poter continuare, al di là delle problematiche portate dalla pandemia​“.“Abbiamo professionisti seri, il lavoro di Conte è stato difficile ma la sua leadership si è vista tanto e tutti hanno seguito il suo credo. La mela marci sarebbe stata isolata dal gruppo stesso, ma così non è stato. I nostri calciatori stanno dimostrando senso di appartenenza. In pochi hanno vinto qualcosa e questo è un forte stimolo per arrivare al traguardo”.Come sta Sensi?“Ci sono giocatori che forse maturano con lentezza. Barella si è inserito immediatamente, mentre Sensi ha avuto a che fare con diversi infortuni che gli hanno dato discontinuità. Ma noi puntiamo su Sensi, che con Bastoni rappresenta anche il futuro del calcio nazionale”.