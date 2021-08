, ad dell', commenta il sorteggio dei gironi di Champions League, che vedranno i nerazzurri impegnati con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol: "C'è un grande distinguo da fare tra un campionato, dove vince sempre la squadra migliore, e la Champions in cui possono succedere cose varie. Dopodiché è inusuale che nel nostro girone ci siano ben tre squadre già insieme nella scorsa stagione. Ce la giochiamo sicuramente. Sappiamo che lo Shakhtar ha un buon allenatore, De Zerbi, e lo Sheriff che è la prima squadra moldava a partecipare alla fase finale della Champions League. E' un girone insidioso, l'importante è che si arrivi agli appuntamenti al momento giusto nelle condizioni migliori".- "L'anno scorso lo Shakhtar ha portato via 4 punti al Real. Portarne via al Bernabeu è difficilissimo, giocare davanti al loro pubblico è un vantaggio. Sicuramente le difficoltà aumentano".- "Dovevamo rispondere a delle logiche linee guida della proprietà, che attraverso il mercato ci ha chiesto di reperire risorse per mettere in sicurezza il club. Lo abbiamo fatto, Ausilio e Baccin sono stati bravi, nel frattempo dopo le cessioni importanti abbiamo cercato di individuare quei giocatori che facessero al caso nostro in relazione alla disponibilità. Ci siamo riusciti anche per condizioni favorevoli, Calhanoglu che si è liberato, Dzeko che aveva una promessa... Abbiamo una caratteristica diversa dall'anno scorso, siamo imprevedibili. Poi chiaro che sostituire giocatori importanti come Lukaku e Hakimi non è impresa facile, ma sono fiducioso perché abbiamo assistito al lavoro meticoloso di questi due mesi, Inzaghi è bravissimo: grande fiducia".- "Credo che non ci saranno altre operazioni rilevanti in entrata, la rosa è equilibrata e omogenea. Non è stato facile sostituire Lukaku e Hakimi, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi e abbiamo messo in sicurezza l'azienda. Sono sicuro che i tifosi capiranno il momento del club".- "La foto alle mie spalle? E' un ricordo importante. La storia dell'Inter è ricca di successi, sicuramente nel 2010 ha fatto qualcosa di straordinario. Non è facile da inseguire ma ce la metteremo tutta".