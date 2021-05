Nel pre partita di Juventus Inter, l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky.“Veniamo qui da campioni d’Italia ed è una cosa insperata che ci dà grande soddisfazione. È insito nel mio lavoro iniziare qualcosa e poi concluderla, perché fa parte del nostro lavoro da manager. Ma sono felice di aver iniziato un ciclo con Zhang, in una società con un grande palmares. Quella di stasera è una partita da onorare nel migliore dei modi”.“Quando si vince c’è sempre una forte emozione. Questo scudetto è giunto in modo insperato nelle tempistiche. Stiamo ancora godendo di questo traguardo. Zhang è a Milano da qualche settimana, non dimentichiamoci che questo è il derby d’Italia ed è giusto che il presidente sia vicino”.“Devo dire che si è voltata pagina. Vale per allenatori, calciatori e dirigenti. Il passaggio all’Inter ha generato in me tanti stimoli e motivazioni, tutto coronato dal traguardo raggiunto. A posteriori dico che è bello vincere”.“Conte è un vincente e lo ha dimostrato proprio con l’Inter. I vincenti sono ambiziosi ed è chiaro che il suo ciclo, che è iniziato bene, vorrà migliorarlo. Nel corso della prossima settimana ci sarà l’incontro tra lui e il presidente, in cui si confronteranno. Credo e spero si possa continuare”