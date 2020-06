L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della ripresa del campionato a La Gazzetta dello Sport, esponendosi sulle modalità espresse dal presidente Gravina in caso di nuovo stop della Serie A: “Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare “l’imprevedibile” che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto".