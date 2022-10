. Lo ha assicurato, amministratore delegato dei nerazzurri, a Mediaset Infinity prima della sfida di Champions League.- "Sicuramente è una gara che vale molto a livello emotivo, un risultato ci darebbe autostima per il prosieguo della stagione E' un banco di prova per trovare le certezze smarrite in questi mesi".- "Confermato comunque vada? Sicuramente sì. Dobbiamo ritrovare le certezze. Dobbiamo ritrovare queste cose che sono fondamentali".- "Sarebbe facile dire con i risultati, con le vittorie. Queste arrivano se siamo al massimo a livello di gioco, riducendo gli errori, con le forti motivazioni che rappresentano un forte senso di appartenenza".- "Non sarebbe meglio decidere uno che gioca coppa e uno campionato? Sì, ci sta ma è una scelta che compete all'allenatore. La stagione è lunga, ci sono diverse competizioni da affrontare. Io ho vissuto il dualismo Buffon-Szczesny, se c'è l'intelligenza dei protagonisti e la chiarezza dell'allenatore non ci sono problemi".- "Le turbative danno fastidio, io dico che sono dei professionisti ma anche dei ragazzi sottoposti a questo genere di pressioni. Sarebbe meglio ridurre le finestre di mercato, ma questa è una stagione anomala col Mondale di mezzo. Skriniar rappresenta una certezza della nostra squadra".- "Conosco molto bene la nostra tifoseria che ci è sempre stata vicino, poi bisogna avere anche l'umiltà di accettare le critcihe. Stasera riusciranno a incitarci, anche se sarà un esame difficilissimo contro un avversario forte. I ragazzi daranno il meglio per dare soddisfazione agli spettatori".