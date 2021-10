Beppe Marotta era sembrato molto ottimista in merito al rinnovo di Marcelo Brozovic, quando a margine della sfida contro lo Sheriff, l'amministratore delegato nerazzurro aveva risposto alle domande di Sky: “Deve rimanere all'Inter solo chi ha voglia di farlo e Brozovic, così come Lautaro e Barella, ha manifestato questa intenzione”.



Una frase che aveva fatto ben sperare i tanti tifosi interisti, che però hanno poi dovuto frenare gli entusiasmi in seguito all'intervista post partita rilasciata dallo stesso Brozovic ai microfoni di Mediaset: “Rinnovo? Vadiamo in questi giorni cosa dicono loro”. A chiarire come sia in programma un incontro che dovrà chiarire le intenzioni del club di viale della Liberazione.