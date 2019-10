L'ad dell'area sportiva dell'Inter Beppe Marotta ha commentato i dati del bilancio del club nerazzurro 2018-2019, approvato quest'oggi nel corso dell'Assemblea dei Soci di Palazzo Parigi: "Il continuo miglioramento delle performance dentro e fuori dal campo è motivo di grande orgoglio e stimolo. Il percorso di crescita dell’Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide. L’avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia. La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi"