"Vidal ha dalla sua una forte esperienza e in queste partite può metterla in mostra. Ha giocato in top club europei, questa è una partita perfetta per lui. Siamo soddisfatti di essere qui oggi con i nostri tifosi, è motivo di grande orgoglio, dopo 10 anni. Abbiamo ambizione ed è una virtù, non un difetto. Riconosciamo il valore dell'avversario ma non abbiamo paura".



PERISIC E BROZOVIC - "Con Perisic e Brozovic siamo in fase di contrattazione, quando i giocatori in scadenza trattano vuol dire che hanno interesse di continuare con noi".



GARA COL BOLOGNA? - "La possibilità di vittoria del ricorso sono poche ma volevamo farlo con i nostri avvocati. Se dovremo giocare lo faremo senza polemica, il problema è incastrare la partita nel calendario, visto che abbiamo Champions e Coppa Italia. Prossima settimana ideale, ma il diritto sportivo e giuridico andava rispettato, le nostre ragioni sono diverse da quelle del Bologna, abbiamo fatto il ricorso, senza pensare al calendario da modificare".