Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla prima del derby contro il Milan ai microfoni di Dazn: "Oggi è una partita particolare, speriamo sia uno spot per il nostro calcio. Ci sono ancora 45 punti a disposizione, qualsiasi risultato ci sarà questa è una giornata interlocutoria. Affrontare questa partita con la consapevolezza di voler ottenere il massimo è un orgoglio, vogliamo continuare la marcia che ci ha condotti in testa alla classifica".



SU SKRINIAR FUTURO CAPITANO - "Skriniar futuro capitano? L'amore dei tifosi è un aspetto, ma è un problema che non ci siamo ancora posti. Ci sono tanti profili che rispecchiano il profilo di un buon capitano. Ci sarà tempo per pensarci. Per ora, siamo contenti di Handanovic, lunga vita a lui. Vogliamo continuare con lui".



SU GOSENS E PERISIC - "Sulla sinistra abbiamo colto un'opportunità, ringraziamo la proprietà per averci permesso di fare un investimento importante. Ora la rosa è più competitiva, ma già prima era di livello alto. Perisic utile a destra? E' un serissimo professionista, potrebbe anche essere utilizzato a destra. Nel gioco di Inzaghi il giocatore di fascia è una pedina importante. L'acquisto di Gosens non vuole limitarlo, ma mettere a disposizione di Inzaghi un calciatore in più".



SUL RINNOVO DI BROZOVIC - "Brozovic? C'è la volontà di entrambe le parti di proseguire, questa è la notizia ufficiale. Stiamo lavorando per arrivare a una soluzione. Speriamo si possa chiudere velocemente, è la volontà di tutti".