Inter, Marotta cancella Conte: "Ciclo iniziato con Inzaghi, troveremo un accordo per il rinnovo del suo contratto"

ha dichiarato nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, penso che questa sia da annoverare come una stagione sicuramente molto positiva. È la continuità di un, che ci vede appunto protagonisti in Europa come mai siamo stati e quindi questo ci lusinga molto. Siamo protagonisti anche in Italia e di conseguenza credo che questa stagione sia assolutamente da annoverare positivamente".

un allenatore giovane, che però ha accumulato in sé tantissimi valori e tantissime qualità. Quella di essereo quantomeno cercare sempre la vittoria. E questo lo pone sicuramente in un ruolo importante: quello di essere unche è con lui ormai da qualche anno e che a sua volta è cresciuto in questi anni acquisendo una mentalità diversa rispetto all'inizio,Ma credo che questo gruppo abbia potuto cogliere dalle sconfitte delle opportunità di crescita".

, lui ha contratto di un anno ancora, ma questo chiaramente porta al fatto che è giusto che un allenatore non vada a scadenza secondo la mia mentalità. E quindi con lui sicuramenteDopo aver vinto insieme tre Scudetti alla Juventus dal 2012 al 2014 compresi,nel 2021. Dopodiché l'ex ct dell'ItaliaArrivando in finale di Champions League nel 2023 e in semifinale quest'anno.Parola di Marotta.