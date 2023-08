Intervenuto al termine dei sorteggi di Champions League a Montecarlo, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato il girone dei nerazzurri e ha speso alcune parole anche sul mercato in chiusura: “Il destino è nelle nostre mani, il sorteggio è equilibrato. Vogliamo puntellare la rosa con un giocatore che abbia caratteristiche non presenti nella nostra rosa. Quali sono le prospettive dell'Inter in Champions? Credo che il percorso fatto negli ultimi anni sia stato molto positivo. Siamo passati dall'ottantesimo posto all'ottavo nel ranking, e questo grazie al lavoro di tutti. Siamo ottimisti, dobbiamo essere competitivi".



Sulla rosa: "Per caratteristiche è diversa rispetto allo scorso anno, ma l'esperienza di questi due anni di Inzaghi ha fatto crescere la squadra. I singoli sono migliorati, hanno imparato il culto della vittoria".



Sul mercato: "In base alle opportunità vorremmo completare l’organico con una ciliegina. Il centrocampista? Vediamo di cogliere opportunità fino a domani sera. Abbiamo detto di no per alcuni dei nostri migliori giocatori, che sono stati chiesti. Ndombele o Maxime Lopez? Non voglio fare nomi per illudere o disilludere nessun. Siamo molto attivi e stiamo lavorando. Io e Ausilio abbiamo le idee chiare. La squadra ci dà garanzie”.



Su Lukaku: "Non me lo aspettavo, ma può capitare nel calcio. Il suo ritorno in Italia rende ancora più interessante il nostro campionato. Noi siamo fieri della nostra rosa".