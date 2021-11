Beppe Marotta, ad dell'Inter, parla a Mediaset prima della partita con lo Shakhtar: "È il primo obiettivo della stagione, ed è normale che vogliamo fare bella figura e conquistare il passaggio del turno, che sarebbe motivo di lusinga per tutti. Sarebbe un traguardo importante per tutti, dalla squadra ai tifosi fino alla società, che dopo 10 anni si ricollocherebbe in un palcoscenico a lei consono. Sarà una partita difficile".