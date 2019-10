Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del mercato di gennaio e chiuso a un ritorno di Zlatan Ibrahimovic.



“La nostra è una rosa che abbiamo voluto disegnare in questo modo, poi il mercato di gennaio è a disposizione delle società, ma non ci sono giocatori forti a disposizione, anche se dobbiamo essere vigili e capire che opportunità possono esserci. Ibra? Oggi siamo competitivi, se non ci fosse stato l’infortunio di Sanchez saremmo stati oltremodo felici, ma siamo ottimisti perché nel giro di due mesi Sanchez tornerà in campo e l’assetto offensivo rimarrà invariato”.