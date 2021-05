L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, è tornato a parlare a Radio Anch'io - Lo Sport del futuro societario: "La proprietà sta lavorando per il bene dell'Inter. L'obiettivo è arrivare a un accordo con un partner per far confluire la liquidità che serve in questo momento. C'è grande ottimismo ma non possiamo dimenticare che la proprietà ha profuso circa 700 milioni in questi anni. Meritano grande rispetto da questo punto di vista. Poi le difficoltà che hanno le grandi aziende porta a fare considerazioni un po' diverse rispetto al passato recente, che era più positivo".