A margine della sfida contro il Verona, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn, tornando sulla Superlega e sulle dichiarazioni di Antonio Conte, che aveva chiesto chiarezza alla proprietà.



Un commento sulla lettera indirizzata da alcuni club al presidente Dal Pino?

“Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto, lo abbiamo appreso dagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi”



Che insidie nasconde questa partita?

“Con Conte ho condiviso questi momenti e so benissimo che va sottolineato come tanti di questi ragazzi non hanno mia subito questa forte pressione. Bisogna essere forti e determinati, non guardare la classifica e sapere che il destino è nelle nostre teste”.



È d'accordo con Conte che chiede chiarezza?

“Condivido i due concetti espressi da Conte: il primo è quello della massima concentrazione su questo finale di campionato. Il secondo, quello sulla chiarezza, è una richiesta onesta come quella di tutti gli allenatori che chiedono alle società i programmi una volta arrivati a fine stagione. A tempo debito è giusto che ci si ritrovi e che la società esponga i programmi futuri”.