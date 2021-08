Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parla a Sportitalia dopo una cena di mercato con Alessandro Lucci, agente, tra gli altri, di Dzeko, Correa e Scamacca: "Se ci sono novità per Correa? No ragazzi... Se è un pupillo di Inzaghi? Tu che ne dici (sorride, ndr). Dzeko bel colpo? Sicuramente, stiamo arrivando alla fine non abbiamo ancora concluso. Cercheremo di fare contento Inzaghi".