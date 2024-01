Inter, Marotta: 'Dichiarazioni Allegri? Siamo all'inizio anche di queste battaglie verbali. Per lo scudetto anche il Milan'

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato aiu microfoni di Mediaset nel prepartita della semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà i nerazzurri affrontare la Lazio.



LA LAZIO - "È un appuntamento importante per tutti. Per noi, per la Lega, per la storia del club. L'obiettivo e la speranza è che, si riesca ad arrivare alla finale di lunedì col Napoli".



GUARDIE E LADRI - "Le dichiarazioni di Allegri? Non hanno dato fastidio, sono più o meno ironiche e più o meno fantasiose. Inter e Juve rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano, senza dimenticare il Milan. Questo campionato è molto più incerto rispetto all'ultimo e vedremo come finirà. Siamo in fase interlocutoria anche di queste schermaglie dialettiche, andremo a rispolverare altri aneddoti e battute piccanti. Il calcio è fatto anche di botta e risposta e di affermazioni più o meno piccanti. Tutto in un clima di grande correttezza"



LOTTA SCUDETTO - "Non dimenticherei il Milan. Questo campionato rispetto al passato è molto più incerto".



INZAGHI - "Premesso che Inzaghi era ed è un ottimo allenatore, è normale che l'esperienza di campo ha generato una sicurezza maggiore. Non ultima la finale di Champions ha dato sicurezza e consapevolezza. Per un allenatore giovane queste cose danno la possibilità di crescita. L'esperienza è una componente importante verso la saggezza, quando si ha la saggezza si ha il mondo in mano".



SCUDETTO - "Rimane quello più affascinante come obiettivo perché permetterebba al club di mettere la seconda stella sul petto. Poi ovviamente abbiamo tre competizioni e vogliamo dare il massimo"