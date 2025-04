Inter, Marotta: "Dobbiamo avere l'ambizione di poter vincere tutto. Con Inzaghi abbiamo avuto fortuna"

AFP via Getty Images

Non solo polemiche e risposte alle frecciate che piovono sull'Inter. il presidente e amministratore unico dell'Inter,dal palco dell'evento a San Siro organizzato da Il Foglio ha parlato anche del percorso sportivo della prima squadra allenata da Simone Inzaghi. Per il numero 1 interista si deve avere l'ambizione di poter vincere tutto."A fine stagione sarei contento se... Anche qui, se si arrivasse secondi non è che sarebbe fallimentare, è questione di cultura. Dal punto di vista sportivo oggi siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. Dal punto di vista economico abbiamo introitato abbastanza, o meglio abbiamo raggiunto un buon livello per il nostro business plan."Con Inzaghi abbiamo avuto quella circostanza favorevole che si chiama fortuna di prenderlo al momento giusto. Quando andò via Conte, a inizio stagione, il mercato non era così ricco. Lui stava firmando per la Lazio ma la fortuna è che non aveva ancora firmato".E abbiamo avuto la fortuna di trovare un professionista serio, bravo e che nel tempo è migliorato dato che è ancora giovane. Lui sia da allenatore che da giocatore ha accumulato tutte le competenze che gli servono, non solo sulla tecnica, sulla tattica, sulla preparazione ma anche sulla gestione del gruppo, che per me oggi è uno degli aspetti più difficili".