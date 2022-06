L'ad dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell'Assemblea di Lega, parlando anche di Dybala, nel mirino nerazzurro alla fine della sua esperienza alla Juventus. Sulla Joya, il dirigente nerazzurro si è limitato a un "Vediamo...", in relazione al possibile arrivo in nerazzurro dell'orma ex bianconero.