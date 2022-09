Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, oggi è ad Appiano Gentile, al centro sportivo dove i nerazzurri da ieri hanno ripreso gli allenamenti, agli ordini di Simone Inzaghi. Presenza importante quella di Marotta, di vicinanza alla squadra in un momento delicato e di appoggio al tecnico che l'ad ha fortemente voluto e confermato alla guida dell'Inter, oltre che di analisi comune degli errori commessi in questo periodo. Al momento, il dirigente nerazzurro non ha ancora incontrato né il tecnico né la squadra.