Alla pari dei possibili sviluppi sull'assetto societario e l'ingresso di nuovi soggetti pronti ad acquisire parte del pacchetto azionario, in casa Inter continua ad essere un tema di grande qualità il tema del pagamento degli stipendi arretrati riferibili al 2020. Dopo i chiarimenti forniti a Conte ai calciatori sulle mensilità di luglio e agosto - da versare entro il prossimo 16 febbraio per non incorrere in sanzioni da parte della FIGC - proseguono i confronti tra dirigenza e squadra per quanto riguarda gli stipendi di novembre e dicembre, che hanno come scadenza ultima il mese di giugno.



Secondo quanto riferisce La Repubblica, ieri mattina è andato in scena al centro sportivo di Appiano Gentile il terzo incontro da inizio stagione, con i due amministratori delegati Marotta e Antonello che si sono intrattenuti col gruppo nerazzurro per circa un quarto d'ora per fornire ulteriori rassicurazioni.