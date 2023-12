Prende il via, proprio in questi minuti, il tradizionale pranzo UEFA tra Inter e Real Sociedad, in attesa del match di Champions League di questa sera, che assegnerà il 1° posto nel Girone. Nel centro di Milano, le dirigenze delle due squadre si sono ritrovate per l'incontro istituzionale.



Per l'Inter, sono presenti il vicepresidente Javier Zanetti, oltre agli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Assente invece Steven Zhang che per altri impegni non sarà neanche a San Siro questa sera.