L'Inter tratta Barella in Italia, ma si muove anche sul mercato estero. Oggi i dirigenti nerazzurri Marotta e Ausilio sono volati a Madrid, dove erano già stati settimana scorsa in occasione della finale di Champions League allo stadio Wanda Metropolitano. Dopo aver ingaggiato il difensore uruguaiano Diego Godin a parametro zero dall'Atletico, ora l'Inter bussa alla porta del Real. Secondo Sky, nel mirino dei nerazzurri ci sono il centrocampista croato Mateo Kovacic (un ex, reduce da un prestito al Chelsea) e il trequartista spagnolo Marco Asensio. Quest'ultimo, classe 1996, è sotto contratto fino a giugno del 2023 con il Real Madrid.