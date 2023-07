Domani partirà ufficialmente il ritiro di Appiano Gentile, dove l’Inter si ritroverà alle 9.30. Come di consuetudine, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e l’allenatore Simone Inzaghi hanno presentato la nuova stagione rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sede di Viale della Liberazione.



LE PAROLE DI MAROTTA - “È passato circa un mese dal termine della stagione scorsa, che ha visto il calcio italiano portare tre finaliste in Europa e 5 semifinaliste. I ricavi da diritti continuano a crescere ed è in atto una negoziazione. Non c’è ancora un accordo ma speriamo sia buon segno. Ci sono difficoltà burocratiche perche l’Italia è il fanalino di coda per quelle che sono le strutture, per la costruzione degli stadi e delle strutture che ospitano i settori giovanili, se servono a far crescere i nostri talenti. Inoltre i capitali dell’Arabia Saudita sono arrivati in Europa, acquistano i nostri calciatori e se da una parte ci indeboliscono, dall’altra ci danno risorse per strutturarci e costruire le squadre. Speriamo che Abodi possa accompagnarci ancora con più forza a un processo di riforma che servirebbe al calcio italiano. L’anno scorso abbiamo giocato la finale di Istanbul ma anche vinto due trofei, questo va ascritto al nostro allenatore, che ha dovuto confrontarsi con una critica anche troppo adora. Ha riportato il club in alto, è merito suo e della società. Ci ha lusingato molto. La sosta forzata del Mondiale ci ha fatti trovare in difficoltà, ma nella fase finale abbiamo conquistato una meritata partecipazione alla prossima Champions, che da anni ci vede partecipare. L’anno che inizia deve essere di ulteriore stimolo a far bene, coincidendo con la campagna trasferimento ancora in atto. Ausilio sta lavorando egregiamente con il suo braccio destro, Baccin, e in sintonia con l’allenatore. In accordo con le linee guida indicate dalla famiglia Zhang. Ma sottolineo il lavoro egregio di Ausilio e Baccin, che hanno allestito squadre importanti anche senza grandi investimenti, giocatori poi valorizzati dall’allenatore. Adesso c’è tanto da fare e da lavorare, noi cercheremo di costruire una squadra competitiva, cambiando anche un po’ il modello precedente, perché vogliamo ringiovanire e dare un contributo alla Nazionale e a tal proposito abbiamo acquisito Frattesi”.



VOGLIA DI RIPARTIRE - “C’è tanta voglia, quella scorsa è stata una stagione lunga e intensa, con momenti difficili, dove però siamo stati bravi a compattarci. Adesso sappiamo che la stagione sarà intensa e speriamo di far felici i nostri tifosi, che hanno già esaurito gli abbonamenti”.



OBIETTIVO SCUDETTO - ”Il DNA dell’Inter è il DNA della vittori. Non partecipo al toto-favoriti, siamo l’Inter e metteremo tutte le nostre forze per vincere il secondo scudetto. Da domani conosciamo il nostro grande obiettivo”.



SOLO MANCINI LONGEVO COME INZAGHI NEGLI ULTIMI ANNI - “Motivo di grande orgoglio, grazie anche a tutti i calciatori che mi hanno aiutato in questi anni. Il percorso nelle Coppe è stato perfetto. In campionato avremmo dovuto fare meglio e lavoreremo per quello”.

LUKAKU - ”Sono in sintonia con la dirigenza, si sta lavorando e non sarà un mercato semplice, ma stiamo lavorando nel migliore dei modi. Lukaku adesso è del Chelsea, sappiamo cosa rappresenta per noi è cosa ha fatto nel finale della passata stagione. Abbiamo lottato tanto per averlo qui, vorremmo farlo anche quest’anno ma appartiene al Chelsea e faremo il possibile”.



SQUADRA AL COMPLETO - “Sarebbe un sogno avete tutti perché la prima parte di lavoro è importante. Ma sappiamo che è impossibile. Il mercato aperto non aiuta gli allenatori ma siamo abituati”.



VITTORIA CHAMPIONS - “Non c’era troppa distanza e lo abbiamo dimostrato in campo, tenendo testa al City. Abbiamo lavorato tantissimo e veniamo da un percorso lungo, conosciamo la storia degli ultimi 10 anni in Europa”.



PARTENZA BROZOVIC - Parlerei più in generale. Molti dei ragazzi che hanno salutato hanno fatto la storia dell’Inter, la società ha scelto di ringiovanire la squadra e quelli che arrivano dovranno fare altrettanto bene”.



SCADENZA DI CONTRATTO - “La società conosce il mio pensiero e ne abbiamo parlato. Adesso mi preme il campo. La società sa cosa penso e sono sereno”.



PERDERE LAUTARO - “Dall’Arabia arrivano grossi capitali e non è facile difendersi”.

“Non guardò più di tanto il calendario, visto cosa è accaduto lo scorso anno. Sarà fondamentale partire bene, abbiamo un inizio soft ma tutte le partite del campionato riservano sorprese”.“Onana oggi è un calciatore dell’Inter e sarà in ritiro domani con noi. Tutte le squadre in Italia devono vendere prima di acquistare, ma la società mi ha assicurato una squadra competitiva. Ne abbiamo parlato in riunione, sappiamo che dobbiamo convivere con il calcio moderno”.“Mi fa un bell’effetto e spero di scalare altre posizioni in futuro”.SASSOLINI DA TOGLIERE - ”Non ho sassolini da togliermi, penso al campo e al lavoro. Ogni allenatore ha il proprio percorso e la propria storia, io mi sono trovato bene con società e tifosi. Da 13/14 anni un allenatore non faceva il terzo anno all’Inter e questo io e il mio staff ce lo siamo meritati sul campo”“È difficile fare griglie, la squadra campione d’Italia è il Napoli. Il grande desiderio è la seconda stella e speriamo di regalarla ai nostri tifosi”.“Questa è difficile. Lo scorso anno è stata una stagione bellissima anche se non abbiamo vinto il campionato. Dopo la partita di Istanbul ci siamo abbracciati tutti ed era come averla vinta”.”Vogliamo un portiere bravo dal punto di vista tecnico. Ho avuto Reina alla Lazio e Onana qui, sicuramente avrà quelle caratteristiche il prossimo portiere”.”Carboni sarà con noi, l’anno scorso è cresciuto molto giocando partite non semplici”.“Possono giocare insieme, Barella già tante volte l’ho spostato a sinistra senza nessun problema”.“Thuram calciatore importante, struttura fisica molto buona. Calciatore di ottimo valore”.